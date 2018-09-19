Среда, 19 Сентября 2018 13:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян перенес свой визит в США в рамках участия в сессии Генассамблеи ООН, чтобы 23 сентября проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом он заявил 18 сентября в прямом эфире в

Facebook по пути из Арцаха в Ереван.

Премьер еще раз подчеркнул, что предстоящие выборы в Совет старейшин имеют очень важное политическое значение. Он поприветствовал Айка Марутяна - кандидата от блока "Мой шаг" на пост столичного градоначальника, который, по его словам, способен решить городские проблемы. "Это первые выборы после бархатной революции и для нашей политической команды крайне важен голос каждого избирателя", - заявил он, призвав всех 23 сентября принять участие в выборах.

По словам главы армянского правительства, чтобы подчеркнуть важность каждого голоса он решил перенести свой визит в США. "Я должен отправиться в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Мне все время говорили, что график таков, что отъезд должен был быть назначен на 21 или 22 сентября. Я все отложил для того, чтобы проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана, и организовал так, чтобы утром 23-го сентября проголосовать и после этого отбыть в Нью-Йорк", - отметил Пашинян.

Он призвал ереванцев последовать его примеру, прийти на избирательные участки и проголосовать за блок "Мой шаг" и его кандидата на пост мэра - "за будущее, за революцию, за победу и за свободную и счастливую Армению".

Отметим, что 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 18-го сентября. Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября.

Еще в конце июля сообщалось, что есть намерение организовать встречу лидеров Армении и США Никола Пашиняна и Дональда Трампа. Об этом заявил на пресс- конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Тигран Балаян."Мы подтверждаем участие Пашиняна на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре текущего года, в рамках которого он проведет ряд двусторонних встреч, возможно и с Трампом",- отметил Балаян, добавив, что пока не может сказать, есть ли окончательная договоренность о встрече Пашинян-Трамп.

Ранее посол США в РА Ричард Миллс подчеркнул, что рассматривается возможность организации встречи Трамп-Пашинян на полях заседания Генассамблеи ООН. "Однако графики двух лидеров очень насыщены, и их администрации пытаются найти окно для встречи", - отметил дипломат, подчеркнув, что пока договоренности о встрече нет. Группа Конгресса по вопросам Армении направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.