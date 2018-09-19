Среда, 19 Сентября 2018 12:44

АрмИнфо. Международная неправительственная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) выступила с заявлением, в котором осудила обыск, проведенный 17 сентября армянскими силовиками в офисе армянского информационного портала Yerevan.Today.

В заявлении, опубликованном на сайте RSF, подчеркивается, что обыски нарушили анонимность источников журналиста. "Обыск офиса Yerevan.Today и изъятие его оборудования являются серьезным нарушением принципа защиты источников информации в журналистике, гарантируемой законодательством Армении и Европейским судом по правам человека. Сожалею, что полиция не искала менее навязчивый и более пропорциональный способ достижения законных целей", - заявил глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бихр.

В RSF также напомнили, что Армения занимает 80-ую строчку из 180 стран в рейтинге свободы прессы в 2018 году по версии "Репортеров без границ".

Напомним, что армянские правоохранители утром 17 сентября провели обыск в редакции сайта Yerevan.Today и в доме его редактора Севака Акопяна. Как сообщили в СК РА, обыски не имели отношения к журналистской деятельности, а были связаны с уголовным делом по факту прослушки телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна. Поводом для подобного утверждения стал поисковик Google. Поисковик указывает, что публикация записи на данном портале была сделана за два дня до того, как она появилась в других СМИ. Однако редакция портала утверждает, что опубликовала запись беседы в те же часы, что и все остальные армянские СМИ, просто имели место проблемы поисковика. Аналогичная ситуация, добавили в редакции, сложилась и с порталом газеты "Грапарак". Тот же поисковик указывает, что запись на этом портале появилась на 5 дней до дня публикации в остальных СМИ. В ходе обысков и офиса сайта были конфискованы один компьютерный процессор и 3 носителя информации.