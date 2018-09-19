Среда, 19 Сентября 2018 12:40

АрмИнфо. МИД Армении выразило соболезнования России в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии.

"Глубоко соболезнуем сослуживцам, родным и близким 15 российских военнослужащих, погибших в результате трагедии с самолетом Ил-20 в сирийском небе", - говорится в сообщении МИД Армении, опубликованном в микроблоге Twitter.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 часов по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в российском оборонном ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. В результате инцидента погибли все 15 военнослужащих, находившихся на борту. Москва уже заявила, что в отношении Израиля будут предприняты адекватные меры.