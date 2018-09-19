Среда, 19 Сентября 2018 12:32

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил рабочий визит в Арцаха.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, Пашинян в сопровождении президента Арцаха Бако Саакяна, министров обороны Армении и Арцаха Давида Тонояна и Левона Мнацаканяна, а также начальника Генштаба ВС РА Артака Давтяна посетил передовые позиции АО НКР, расположенные в северном направлении линии соприкосновения войск.

Руководителям двух армянских государств были представлены инженерные и укрепительные инфраструктуры, новые технологии обороны, новое вооружение, работы по повышению безопасности служащих, техническое оснащение. Пашинян и Саакян также понаблюдали за ходом специальных тактических занятий.

"Основной целью посещения боевых позиций является ознакомление на месте с ситуацией, условиями службы солдат, чтобы составить представление об оперативной ситуации. Все в порядке, по сути, мы можем с уверенностью сказать, что ситуация полностью контролируется и Вооруженными силами Армении, и Армией обороны. Мы в своих сердцах всегда находимся с нашими военнослужащими, поэтому мы должны быть храбрыми, решать проблемы, стоящие перед нашими двумя государствами и нашими единым народом", - сказал Пашинян.