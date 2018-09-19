Среда, 19 Сентября 2018 09:59

АрмИнфо. Во всемирно известном музее "Метрополитен" в Нью-Йорке 22 сентября откроется выставка "Armenia!", на которой будут представлены экспонаты из Музея истории Армении, Матенадарана и Эчмиадзина.

Об этом на пресс-конференции 18 июля заявили министр культуры Лилит Макунц, директор Музея истории Армении Григор Григорян, директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян и директор Музеев и архивов Первопрестольного Эчмиадзина Астгик Карапетян.

Выставка посвящена художественным и культурным достижениям армянского народа от принятия христианства до 17-го века. На выставке будет представлено 140 экспонатов, в том числе 34 экспоната из Музея истории Армении, 20 экспонатов из Эчмиадзина и 28 манускриптов из Матенадарана. Будут и экспонаты, которые будут выставлены впервые.

Министр Макунц отметила, что экспонаты также были предоставлены Католикосатом Великого Дома Киликии, братством церкви Св. Акопяна, конгрегацией Мхитаристов, Музеем Галуста Гульбенкяна и другими музеями. Макунц подчеркнула, что перед открытием состоится пресс-конференция для международной прессы, будут также интервью, которые повысят интерес к этому важному событию. Куратором выставки является византолог Хелен Эванс, которая много лет работала в Ереване.

На проведение мероприятия использовались пожертвования ряда благотворительных компаний. Выставка продлится до 13 января 2019 года.