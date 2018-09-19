Среда, 19 Сентября 2018 07:48

АрмИнфо. Туризм на сегодня по официальной статистике приносит доход в ВВП Казахстана около 1%. «Наша задача - этот уровень к 2023 году довести до 8% в экономике. К слову, это больше на сегодняшний день, чем сельское хозяйство, которое составляет 5% от ВВП», - сообщил журналистам заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Тимур Дуйсенгалиев.

Прикидочно по тем цифрам, которые сейчас обсуждаются при разработке государственной программы развития туризма, это порядка полутора млн тенге. «То есть это тяжелая инфраструктура, дороги, проекты, которые станут как бы локомотивами развития туризма. Это горнолыжные курорты, это освоение территорий наших пляжных достопримечательностей, это Алаколь, Балхаш, Каспий», - сказал Тимур Дуйсенгалиев в кулуарах международного форума стран-участниц Шелкового пути «На пути к единению» в Астане. Все эти меры должны привести к результатам, которые позволят на условно вложенный в развитие туризма доллар получить минимум от 3 до 8 долларов дохода.

«Пока в туризм как такового потока желающих инвестировать нет. Поэтому мы должны задействовать здесь 2 инструмента: с одной стороны, мы должны создать эти стимулы для инвесторов - то есть разработать систему преференций, льгот, каких-то завлекаловок, которые позволили бы человека заинтересовать. Наша компания может выступить соинвестором: если есть интересный проект, то мы тоже можем войти в этот проект и сделать его привлекательным. Нам надо привлекать внутренних инвесторов. Наши спикеры говорят: «Мы приезжаем в страну не для того, чтобы увидеть аэропорты, гостиницы и прочее, а для того, чтобы увидеть что-то специфическое, получить новый опыт». Я уверен, в каждом регионе есть действительно что-то интересное. Мы не дооцениваем наш ресурс в плане того, что все это можно очень красиво запаковать в привлекательную историю, легенду, миф. У нас колоссальное количество возможностей и каждый регион может придумать что-то свое в сферах искусства, в архитектуре», - считает Тимур Дуйсенгалиев.

На днях Алматы посетила и корреспондент АрмИнфо и убедилась, что тем, кто любит активный отдых, живописную природу и богатую культуру непременно нужно посетить Южную столицу Казахстана

Крупнейший город Казахстана, расположенный в предгорьях Заилийского Алатау не оставит равнодушным ни бывалого путешественника, ни новичка. В центре города, на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев можно насладиться красотой Свято-Вознесенского кафедрального собора – не только памятника деревянного зодчества, но и образца сейсмостойкого сооружения.

Свято-Вознесенский кафедральный собор, включённый в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения построенный в 1904-1907 годах, уникален как по фактуре строительства, так и по внешней росписи, которая не присуща росписи Русской Православной церкви и завораживает своей красотой. В образе храма гармонично переплелись как элементы восточной культуры, так и православной церкви. А, поскольку собор расположен на территории величественного парка 28 гвардейцев-панфиловцев, занимающий территорию в около 18 га, то можно прогуляться по территории парка, побывать в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Доме офицеров, полюбоваться мемориалом Славы с Вечным огнем и Памятником воинам-интернационалистам, прогуляться по аллее с тянь-шаньскими елями, которые были посажены президентами разных стран, посетившими Казахстан в период объявления независимости. Примечательно, что и сам Свято-Вознесенсикй собор построен из тянь-шаньских елей, как в народе говорят без единого гвоздя.

Пройдясь по улицам города, накупив подарков на “зеленном базаре”, имеющий 100-летнюю историю, насытившись городской суетой, можно отправиться в горы.

Так, в 40 километрах от Алматы, на высоте 1650 метров над уровнем моря расположился всесезонный горный эко-этно курорт “Лесная сказка”. Он окружен хвойными лесами в одном из красивейших мест в предгорьях Северного Тянь-Шаня – заповедной зоне Иле-Алатауского национального парка.

Те, кто любит пассивный отдых, вдалеке от городской суеты смогут насладиться всеми природными благами - живописные места, величественные горы, чистый хвойный воздух, журчание горной речки, бегающие вокруг белки, домики на деревьях сделают отдых приятным. А тем, кто захочется экстремальных ощущений смогут посетить Троллейный парк и “полетать” на тросах на специальном ролике и в страховочной обвязке. Общая длина воздушных маршрутов парка составляет 2 903 метра, максимальная высота 126 метров. Пролететь по самому длинному маршруту над ущельем Ой-Карагай можно со скоростью на спуске до 100 км/ч. В основу концепции троллейного парка была заложена историко-культурная составляющая, благодаря чему "Шелковый путь" стал не просто аттракционом для любителей острых ощущений, а целым путешествием по древним городам казахстанской части Великого Шелкового Пути.

Любители скалолазания также не останутся в стороне, в “Лесной сказке” действует скалолазный парк с 16 маршрутами от 18 до 60 метров на естественном рельефе. Маршруты подходят как для детей, так и для взрослых.

Здесь также можно покататься на лошадях, поучаствовать в пеших турах, отдохнуть в SPA, посетить аттракционы, в зимний сезон покататься на лыжах.

Поездка в Алматы доставит море удовольствия, а живописные пейзажи, яркие эмоции, казахской гостеприимство еще долгое время будут греть ваши воспоминания в суровые будние зимние дни.