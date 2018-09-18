Вторник, 18 Сентября 2018 17:37

АрмИнфо. Мероприятия, посвященные Дню независимости Армении, будут беспрецедентными и будут отличаться от прежних, заверил на пресс-конференции руководитель аппарата правительства РА Эдуард Агаджанян.

По его словам, центром мероприятий будет Площадь Республики. Мероприятия, которые начнутся в 12:00 и завершатся в 23:00 пройдут под лозунгом <Ты независимый>. Примечательно, что в рамках празднования состоится мероприятие <Час селфи>, во время которого 21 сентября с 14:00 в течение часана Площади Республики все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с известными деятелями. На фотосессию правительство пригласило всех 12 кандидатов в мэры Еревана.

На Площади Республики будет также открыт праздничный павильон - организованы выставка-продажа, дегустация армянских блюд, вин и пива. Ну а в 23:00 прогремит праздничный салют.

По словам Агаджаняна, затраты на праздничные мероприятия не превысят 100 млн. драмов. Областям также выделены средства, чтобы там также были организованы праздничные мероприятия. При этом Агаджанян заверил, что праздничные мероприятия не помешают последнему дню агиткампании к выборам в Совет старейшин Еревана.

В День независимости состоится и шествие духовых оркестров. Оно начнется в 13:00 с Площади Свободы.