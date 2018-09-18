Вторник, 18 Сентября 2018 17:08

АрмИнфо.18 июля в Армении официально стартовала кампания "Зеленые инициативы", целью которой является повышение уровня экологической грамотности и вовлечение людей в процесс принятия зеленых решений.

Кампанию проводят Программа развития ООН и Глобальный экологический фонд совместно с Министерством охраны природы РА. Мероприятие началось с открытия на Северном проспекте столицы Армении экологического павильона. "Этот павильон является прекрасной возможностью показать, что при правильной работе и правильном подходе несоответствий между развитием экономики и защитой охраны природы может не быть. Министерство ведет целенаправленную работу по разработке решений для различных экологических проблем и их применению. Подобные решения обязательно апробируются на определенной территории и только потом распространяются на всю страну", - сказал министр охраны природы Эрик Григорян.

Павильон будет открыт с 15 по 25 сентября. Он является открытой площадкой для представления экологического быта, где можно увидеть переработанную из пластика мебель, перезарядное устройство для мобильных телефонов, работающее на солнечных батареях, и др. Посетители смогут на места принять участие в тестах, и в случае успеха получить подарки.