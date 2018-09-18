Вторник, 18 Сентября 2018 14:53

АрмИнфо.Вице- спикер парламента Армении, глава армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Арпине Ованнисян на заседании Мониторинговой комиссии ПАСЕ проинформировала европейских коллег об обстрелах территории Армении со стороны Азербайджана, в результате чего был ранен пастух Сурен Сепханян. Об этом Ованнисян написала на своей странице в Facebook.

<Пользуясь внутриполитическими процессами в Армении, власти Азербайджана пытаются свалить возможные неудачи в процессе карабахского урегулирования на армянскую сторону. Неоднократно заявляла и повторюсь, в вопросе карабахского урегулирования мы более чем едины>,- написала Ованнисян.

Она также проинформировала, что представила Комиссии последние внутриполитические процессы в Армении. При этом вице-спикер отметила, что с учетом конфиденциальности работы Мониторинговой комиссии, ее заключения будут представлены лишь после решения об их рассекречивании.