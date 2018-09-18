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АрмИнфо. Главный архитектор Еревана Тигран Барсегян освобожден от должности по собственному заявлению.
Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее решение было подписано врио мэра Еревана Камо Ареяном 17 сентября 2018 года.
Отметим, что Тигран Барсегян был назначен главным архитектором города Еревана решением бывшего мэра города Тарона Маркаряна 8 августа 2013.
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|Арпине Ованнисян оповестила ПАСЕ об обстрелах территории Армении со стороны Азербайджана
|Главный архитектор Еревана освобожден от должности по собственному желанию
|Наира Зограбян начинает встречи с послами зарубежных стран "по факту террора над свободой слова и совести" в Армении
|У США новый военный атташе в Армении
|Министр обороны Армении провел встречу с директором FAST
|Гражданин Армении был задержан в Грузии за попытку дачи взятки сотрудникам полиции
|Beeline: теперь переход на пакет "Смарт" бесплатен и для абонентов других тарифных планов
|В ЕС выразили удовлетворение деятельностью офиса Омбудсмена Армении в ходе событий в стране в апреле-мае текущего года
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|Банк ВТБ (Армения) простил пени и штрафы клиентам на сумму более 1 млрд. драмов РА
|Омбудсмен на конференции в Варшаве рассказал о деятельности возглавляемого им офиса в ходе процессов в Армении в апреле-мае текущего года
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го сентября
|СК Армении: В ходе обысков в офисе портала Yerevan.Today было конфисковано один процессор и 3 носителя информации
|Мэр Масиса отпущен на свободу под залог в 5 млн. драм
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|Конверс Банк возобновил работу филиала <Гюмри> по новому адресу
|Памятник архитектору Каро Алабяну планируют установить в Москве
|Минкульт объявляет конкурс для литературных авторов в рамках Ереванского книжного фестиваля
|Лена Назарян: Тех, кто раздает предвыборные взятки надо изгнать из Армении или привлечь к ответственности
|Эрдоган обвинил МГ ОБСЕ в затягивании карабахского конфликта
|Шестеро членов вооруженной группы, обвиняемых в подготовке переворота в Армении, выпущены на свободу
|Офис омбудсмена Армении потребовал разъяснений от органа уголовного преследования относительно обыска в редакции портала
|Возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями в Агентстве по управлению водными ресурсами Армении
|Ереван об учениях ВС Азербайджана: Неприемлемо, осуждаемо и наносит серьезный ущерб мирному процессу по карабахскому урегулированию
|Глава МИД Армении рассказал о целях визита в Нагорный Карабах
|Конфронтация между блоком "Мой шаг" и партией "Процветающая Армения" дошла до апогея
|Баку нервно отреагировал на выступление Пашиняна
|Зограб Мнацаканян и Масис Маилян обсудили карабахский конфликт
|Премьер-министр РА: Политика правительства Армении базируется на национальных интересах страны
|Раффи Ованнисян не исключает, что итоги предстоящих выборов в Совет старейшин Еревана могут стать сюрпризом
|Пашинян: Армения ожидает, что МОФ после саммита в Ереване станет еще мощнее
|Пашинян: Баку готовится осуществить новый геноцид в отношении армян в Нагорном Карабахе?
|В Пекине прошли армяно-китайские межмидовские консультации
|Боевые товарищи Юрия Хачатурова требуют от директора ССС публичных извинений
|Никол Пашинян: Сын Алиева также должен служить на передовой
|Наира Зограбян обвинила блок "Мой шаг" в связях с прошлыми властями Армении
|Никол Пашинян избирателю: Продемонстрируйте Республиканскому парламенту, что их время завершилось, и они не имеют альтернативы самороспуску
|Инженерные подразделения РВБ приступили к тактико-специальным учениям в горах Армении
|В Минобороны Азербайджана опровергают заявление Пашиняна по части нейтрализации трех азербайджанских военнослужащих
|Военнослужащие российской военной базы в Армении подняты по тревоге для проверки боеготовности
|Никол Пашинян опровергает информацию о звонке Эрдогана: Мы вообще ничего не собираемся делать тайно
|Шармазанов: Перед лицом активизировавшегося турецко-азербайджанского тандема, непозволительно делить общество на "своих и чужих"
|Минобороны: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Брат третьего президента РА готов "пожертвовать" часть своего состояния во имя процветания Армении
|Инспекторы ВС Армении проведут инспекцию объявленных местностей на территории Турции
|CК: В рамках уголовного дела по факту прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС проводятся обыски по различным адресам, в том числе и в редакции Yerevan.Today
|Премьер: Окончательное решение правительства Армении по Амулсарскому проекту должно быть основано на фактах
|Анна Акопян призвала всех жен олигархов и чиновников пожертвовать часть своих драгоценностей фонду имени героя апрельской войны
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|Никол Пашинян: Если МГ ОБСЕ желает достичь урегулирования, она должны призвать к порядку лидера Азербайджана
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го сентября
|Эммануэль Макрон: Франция готова продолжить усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в разных сферах
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