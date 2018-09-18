Вторник, 18 Сентября 2018 14:35

АрмИнфо.Кандидат в мэры Еревана от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что после ее выступления, где она указала на факт наличия в списке блока "Мой шаг" лиц, близких к представителям прошлого правящего режима, против нее в соцсетях ополчился весь госаппарат, в связи с чем она обратилась в европейские структуры.

В беседе с уорреспондентом АрмИнфо Зограбян заметила, что в дело ее очернения в соцсетях привлечены тысячи фейков. По ее словам, данные

всех фейков в настоящее время находятся в распоряжении ППА. "Они работают настолько глупо, что собрать о них сведения вовсе не трудно",- заметила депутат.

Зограбян сообщила, что в черном PR против нее принимают активное участие сотрудники различных министерств и ведомств. "Особенную активность в этом деле проявляют сотрудники Миндиаспоры. Все необходимые материалы об этом также направлены в европейские структуры, в частности, комиссару по правам человека Совета Европы в Ереване Дунье Миатович. Они забывают тот факт, что я не только кандидат в мэры Еревана, но и глава парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции, которая пользуется большим авторитетом в международных структурах. Хочу подчеркнуть, что эти люди оказали медвежью услугу Пашиняну",- сообщила кандидат, пообещав. Что на счет выступят самые авторитетные европейские структуры.

"Думаю, что премьер должен усмирить своих министров, сотрудники которых, используя госресурс, занимаются черным PR-ом",- заявила Зограбян.

Она также сообщила, что с сегодняшнего дня начинает серию встреч с аккредитованными в Армении послами зарубежных стран, многие из которых сами выразили желание встретиться. "Послы сами озабочены террором над свободой слова и совести в Армении. Одно гарантирую точно, вам будет очень жарко, уважаемые",- заверила депутат.

Она также заметила, что предвыборная ситуация в Армении заставила многие политические силы задуматься о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов. "Если они считают, что сумеют заставить нас проголосовать за решение о роспуске парламента наперекор нашей воле, то ошибаются, не получиться господа, не получится",- заявила Зограбян.

Отметим, что резкие заявления премьера Пашиняна в адрес оппонентов привели к поляризации политического поля в кануне ереванских выборов. В настоящее время наблюдается консолидация основных участников выборов против поддерживаемого Пашиняном блока "Мой шаг", что в свою очередь привело к спекуляции вопросом о дальнейшей поддержки инициатив Пашиняна в парламенте, где у возглавляемой им силы всего три мандата. Накануне один из лидеров блока "Луйс", председатель партии "Республика", экс-премьер Арам Саркисян также напомнил Пашиняну, что он избрался на пост премьера, в том числе, благодаря голосам тех политических сил, которые он сейчас беспощадно критикует в рамках агитационной кампании. "Г-н Пашинян голоса этих сил в парламенте Вам понадобятся и впредь, но уже не факт, что они вновь будут отданы в поддержку Ваших инициатив, в том числе и в вопросе роспуска парламента",- заявил он. Меж тем, всего месяц назад все парламентские силы кроме Республиканской партии поддерживали инициативу Пашиняна о роспуске парламента и досрочных выборах.

Напомним, что, по инициативе главы армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикера Арпине Ованнисян, ПАСЕ инициирует в Армении внеочередной мониторинг на предмет обеспечения норм свободы слова и Совести.

Ранее после встречи с зампредом РПА, главой парламентской комиссии по внешним вопросам Арменом Ашотяном свою обеспокоенность в связи с царящей в республике атмосферой выразил глава Европейской народной партии Йозеф Долл.