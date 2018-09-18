Вторник, 18 Сентября 2018 14:28

АрмИнфо. Казахстан назвал меры по укреплению доверия важнейшим условием для дальнейшей реализации процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 17 сентября заявил о необходимости решения всех проблемных вопросов, связанных с оружием массового уничтожения, через реализацию мер укрепления доверия, особенно между Россией, Китаем и Соединенными Штатами Америки. Именно к этому призвал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на тематическом заседании Совбеза в январе этого года. Глава государства назвал такие меры важнейшим элементом поддержания архитектуры глобальной безопасности и укрепления мира, которого не хватает в современной дипломатии.

«Сегодня ситуация на Корейском полуострове намного благоприятнее, чем когда-либо прежде, что побуждает нас к фокусированию внимания на дальнейшем проявлении доброй воли, открытости и взаимных уступок», - заявил К.Умаров, выразив надежду на успешное продолжение политических и дипломатических усилий.

Посол также подчеркнул особую важность сохранения единства в Совете Безопасности ООН для реализации первостепенной задачи – полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил поддержку работе санкционного Комитета СБ ООН по КНДР, учрежденного резолюцией 1718 (2006).

В ходе заседания было отмечено, что Казахстан, имея практический опыт в области разоружения, понимает насколько сложным является процесс денуклеаризации. «Призываем все стороны сохранять терпение, удвоить решимость и политическую волю для успешного продвижения общего дела по достижению безъядерного статуса Корейского полуострова», - добавил глава казахстанской делегации.