Вторник, 18 Сентября 2018 14:21

АрмИнфо. Правительство Казахстана приняло Дорожную карту по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра общественного развития РК Дархана Калетаева, который выступил на заседании Правительства, речь идет о казахстанцах в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года.

По его словам, дорожная карта предполагает, во-первых, профессиональную ориентацию, создание консультативных центров для молодежи по выбору профессии, проведение функциональных обзоров для ориентирования молодежи о перспективных профессиях в будущем.

«Во-вторых, продвижение технического и профессионального образования. Повышение эффективности дуального образования. Создание центров компетенции в колледжах с учетом подготовки инженерных кадров», - отметил министр.

В-третьих, документ предусматривает повышение уровня информированности молодежи о существующих мерах государственной поддержки и развития, а также формирование карты спроса и предложений на молодежном рынке труда. Предполагается также продолжение практики ярмарки вакансий и проведение информационной кампании и общественных слушаний.

«В-четвертых, развитие молодежного предпринимательства. Введение государственного грантового финансирования молодежных проектов при условии предоставления бизнес-плана.

В-пятых, военно-патриотическое воспитание. Привлечение молодежи в ряды территориальных войск. Акцентированная адресная работа по призыву на срочную воинскую службу.

В-шестых, совершенствование деятельности молодежных ресурсных центров. Мониторинг и формирование базы данных NEET молодежи», - проинформировал министр.

В-седьмых, дорожная карта предполагает решение жилищного вопроса и создание молодежных жилищных кооперативов. Планируется масштабировать опыт города Алматы по созданию региональных жилищных программ.

В-восьмых, намеревается адаптировать инструменты государственного социального заказа и грантового финансирования. Особое внимание будет уделено на поддержку молодых матерей-одиночек для недопущения отказов от детей.

«В-девятых, совершенствование методологии и законодательства. Рассмотреть возможность нормативно-правового закрепления понятия NEET в трудовом законодательстве. Проведение целевых исследований по NEET молодежи. Организация системы учета молодежи категории NEET в рамках автоматизированной информационной системы «Рынок труда». Провести диагностические и мониторинговые социологические исследования с целью выявления основных социальных характеристик молодежи NEET.

В-десятых, здоровый образ жизни. Планирование воркаут-площадок в местах вероятного скопления молодежи», - рассказал он.

Отметим, в западной практике NEET предполагает элемент добровольного исключения молодежи из рынка труда и образования.