Вторник, 18 Сентября 2018 13:53

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с директором научно-технологического фонда Армении (FAST) Арменом Оруджяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, на встрече обсуждались пути взаимодействия оборонного ведомства с фондом. На встрече были представлены курсы, разработанные для новых образовательных программ военнослужащих, их сроки и форматы. Образовательные программы будут включать такие направления как искусственный интеллект, кибербезопасность и другие перспективные области для Вооруженных сил. Тоноян подчеркнул важность создания высококачественных образовательных программ в Вооруженных силах и развития научно-технических навыков военнослужащих.

В свою очередь Оруджян подчеркнул, что программы направлены на создание "цикла талантов" между военной и гражданской сферами с использованием лучших международных практик.