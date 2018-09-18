Вторник, 18 Сентября 2018 12:07

АрмИнфо. На высокопоставленной конференции ОБСЕ в Варшаве было распространено заявление Евросоюза о состоянии свободы слова и собраний.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Омбудсмена Армении, заявление от имени ЕС распространил на конференции представитель Соединенного Королевства.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, ЕС особенно подчеркнул позитивную роль Защитника прав человека Армении и его сотрудников в мониторинге мирных собраний в этом году. "Это отличный пример, который продемонстрировал то, как может независимый мониторинг стимулировать демократию", - говорится в заявлении ЕС.

При этом в ЕС отметили важность свободы слова и собраний, важную роль в этом вопросе национальных учреждений по правам человека и гражданского общества, а также озабоченности Евросоюза по этому вопросу.