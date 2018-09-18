Вторник, 18 Сентября 2018 11:48

АрмИнфо.В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело по факту предложения избирательной взятки на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, в Полицию Армении 14 сентября текущего года поступило сообщение от гражданина о том, что ему предложили избирательную взятку. Согласно сообщению гражданина, две женщины предложили ему 60 тыс драм или если он получает ежемесячное денежное пособие в большем размере, сумму пособия за один месяц за то, чтобы он проголосовал на выборах в пользу их кандидата. "По факту в Полиции РА было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 154.2 ч.2 и направлено в Генпрокуратуру. Дело поручено расследовать Специальной следственной службе", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отмечают, что поручено предпринять все меры для всестороннего и объективного расследовании всех обстоятельств инцидента, а также возможного выявления новых случаев дачи избирательной взятки на выборах в Совет старейшин Еревана.