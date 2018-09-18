Вторник, 18 Сентября 2018 11:46

АрмИнфо.04.07.2018г. Банк ВТБ (Армения) объявил о возможности прощения пеней и штрафов по потребительским кредитам клиентов-физических лиц, просроченным более 271 дня и признанным безнадежными на 31.05.2018г. Данная возможность действует до 31.12.2018г.

Предоставленная возможность стала сразу пользоваться большим спросом среди клиентов и на сегодняшний день Банком уже осуществлены прощения по более чем 2,000 кредитам на сумму более 1 млрд. драмов РА.

Банк ВТБ (Армения) напоминает, что клиентам, готовым обсудить дальнейшее погашение оставшейся задолженности по потребительским кредитам (кредиты наличными без залога и под залог недвижимости, ПОС-кредиты, кредитные линии, кредиты под залог золотых изделий, кредитные карты) и соответствующим вышеуказанным критериям, необходимо с паспортом и социальной картой до 31.12.2018 г. посетить любой филиал Банка ВТБ (Армения) для заключения мирового соглашения с предоставлением нового графика погашения на срок до 5 лет.

Обязательным условием заключения мирового соглашения с условием прощения является осуществление первого погашения в день оформления мирового соглашения.

Оформление нового графика погашения задолженности и заключение мирового соглашения осуществляется в день обращения клиента в филиал Банка на месте и после осуществления первоначального взноса занимает минимальное количество времени - от 15 минут.