Вторник, 18 Сентября 2018 11:07

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян в ходе выступления на конференции, инициированной БДИПЧ/ОБСЕ в Варшаве рассказал о деятельности возглавляемого им офиса в ходе процессов в РА в апреле-мае текущего года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, Татоян рассказа о круглосуточной работе возглавляемого им офиса, визитов в полицейские участки, а также о круглосуточном мониторинге митингов.

Омбудсмен Армении также коснулся темы свободы слова и собраний, а также гарантий их обеспечения. "В ходе собраний в апреле-мае текущего года было важно сохранить их мирный характер, и в этом вопросе важную роль в то время сыграл лидер движения "Мой шаг", депутата парламента и ныне действующий премьер-министр РА Никол Пашинян. Он своими призывами постоянно призывал участников собраний сохранять толерантность, мирное поведение и не позволять насилия", - отметил Омбудсмен Армении.

В качестве вызова, в текущие месяцы, Татоян озвучил проблему появления фейковых профилей в социальных сетях, и агрессивное поведение этих групп, которые оставляют агрессивные записи и призывают к насилию. Он также озвучил вопрос необходимости обеспечения защиты журналистской деятельности.

На конференции была подчеркнута важная роль национальных учреждений по защите прав человека в деле защиты свободы слова и собраний на международных площадках.