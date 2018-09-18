Вторник, 18 Сентября 2018 11:06

АрмИнфо.На территории Армении произошло землетрясение. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, сейсмические сети территориальной службы сейсмозащиты МЧС зафиксировали подземные толки 17 сентября в районе 22:18 часов по местному времени в трех км на северо-запад от города Дастакерт (координаты - 39.390 градусов северной широты и 45.990 градусов восточной долготы).

"Очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда землетрясения составила 1.9. Подземные толчки в эпицентре составили 2-3 балла. Землетрясение силой 2-3 балла было зафиксировано на территории города Дастакерт Сюникской области РА", - говорится в сообщении МЧС РА.