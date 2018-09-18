Вторник, 18 Сентября 2018 10:49

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

18 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-15?00 жилой дом 2 на переходе Атояна;

10?00-16?00 жилые дома 151/2, 106/1, 106/2 на ул. Саркавага, собственные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 158/1 на ул. Антараин; собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице и 48-ая улица в Нор Ареше; собственные дома 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9-ой улице в Ареше; собственные дома 33-81 на ул. Ростоми, собственные дома 36-59 на ул. Христофора, собственные дома 1-13 на 2-ом переулке Христофора, жилые дома 45, 47 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 1/5, 2/3, 2/4 в Аван Ариндже; собственные дома села Ариндж, ресторанные комплексы "Атиси ланджи" и "Ариндж", АТС "Веон Армения" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 31, 33, 37, 39/1, 39/2, 35/1, 35/2 на ул. Алабян, жилой дом 6 на ул. Эстонакан, жилые дома 3, 5, 7 на ул. Абелян, жилые дома 39, 40 в кв. "Норашен", улицы Микаелян, Вантян, Мецаренца, Ягубян, жилые дома 1, 16 на ул. Сисакян, жилые дома 24, 28, 30, 32, 34 на ул. Арзуманян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 17/1, 24, 25 в 4-ом квартале Давташена; жилые дома 1 на ул. Нар-Доса, 2, 6 на ул. Заваряна, жилой дом 32/1 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 44/2, 44А, 44Б, 44Г, 46, 46/2, 46А, 46Б на пр. Аршакуняца, жилые дома 5/5, 13, 15, 26, 28, 28А, 28Б на ул. Шарури, вспомогательное хозяйство улицы Шарури, жилые дома 13, 13А, 13Б, 15, 27/1, 27/2 на ул. Гарегина Нжде и собственные дома на 2-ом переулке 1-ой улицы Вeрин Шенгавита, жилые дома 9А, 11, 11А улице 9 Мая и частично собственные дома на 1-ой улице Неркин Шенгавит;

10?30-16?30 собственные дома 91-163 на ул. Ареставорнери, жилые дома 22, 28 на ул. Ерванда Кочара, собственные дома 18, 47 на ул.

Заваряна, собственные дома 3, 16 на ул. Грохнери, собственные дома 39, 43 на ул. Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-12 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5/4, 6 на пр. Маштоца, жилые дома 2, 4, 6 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14-28 на ул. Пароняна, собственные дома 31, 33, 37 на ул. Ереванци, собственный дом 72 на ул. Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13, 33, 35, 37 на ул. Лео, жилые дома 2-10 на ул. Пароняна, собственные дома 7-20 на тупике Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 18/3 на ул. Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2а на ул. Кохбаци;

11?00-15?00 жилые дома 19, 28, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40 на ул. Галшоян, детский сад N 113 в 5-ом Норкском массиве; собственные дома

на улицах Норка 5, 7, 9, собственные дома улицы Овсепян, школа N 61, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк- Мараш, собственные дома квартала "Дурян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11?00-16?00 собственные дома 1-62 в Нор Ареше, 1-59 на 4-ой улице, 13-50 на 11-ой улице Нор Ареша, собственные дома 130-138 на ул.

Мурацана, собственные дома 125-150 на ул. Ростовян;

11?00-17?00 жилые дома 4, 9, 11, 44 и собственные дома 26-52 на ул. Ахбюра Сероба, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 80 на ул. Гулакяна, детский сад N5, жилой дом 21 на ул.

Врацакан, жилой дом 15а на ул. Грибоедова, жилые дома 35, 37, 39 на ул. Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 26 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 20/1 на ул. Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N 31;

в Котайкском марзе:

10:00-15:00 села Какавадзор, Мармарик, Агавнадзор, Дзорак, Пюник, Анкаван, Артаваз, золотой рудник Меградзора, станции сотовых

операторов "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", МГЭС "Тежвотелфол" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?00-16?00 частично села Балаовит и Акунк, частично квартал "Багреванд" Джрвежа;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-15:00 улицы Мясникяна и Шаумяна, компании "Ардшинбанк" и

"ВТБ-Армения", кредитная организация "Камурдж" , частично мэрия

Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе

Мартуни;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 лагерь "Манушак" села Торосгюх в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 квартал "Нор" села Дзоракап в Анийском регионе;

11:00-14:00 села Мец Манташ, Покр Манташ, Сараландж, Арич, Наапетаван, Спандарян, Аревшат и Геганист в Артийском регионе;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 частично село Агнидзор;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 улица Бакунца в городе Горис; частично город Дастакерт и село Тасик;

11:00-17:00 село Хознавар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.