Понедельник, 17 Сентября 2018 20:39

АрмИнфо. Суд первой инстанции изменил меру пресечения в отношении мэра Масиса Давида Амбарцумяна. Как сообщил адвокат Амбарцумяна Тигран Атанесян, суд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде и освободил его под залог в пять миллионов драмов.

Напомним, что 1 июня Давиду Амбарцумяну и его заместителю Карену Оганяну было предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. На следующий день суд принял решение отпустить их под подписку о невыезде, но 6 июня мэр, а также его брат Гор Амбарцумян, были арестованы. Следствие подозревает Давида Амбарцумяна в участии в конфликте с применением оружия в Араратской области Армении, ему предъявлено обвинение в хулиганстве.