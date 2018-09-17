Понедельник, 17 Сентября 2018 20:34

АрмИнфо. В рамках мероприятий по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, Полицией Армении были раскрыты хищения, осуществленные в Ереванском государственном институте театра и кино при Минобразования и науки РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, в рамках проведенных мероприятий и подготовленных материалов выяснилось, что должностные лица Института с 2012 года, используя должностное положение, из корыстных целей подделывали официальные документы и растратили средства в особо крупных размерах. "В ходе предварительного следствия выяснилось, что в 2012-2016 годах, преподаватель английского языка в Институте был назначен проректором по линии управления персоналом, международного сотрудничества и межвузовским работам. Фактически не преподавал в Институте, однако получил зарплату в размере около 3,500,000 драм. Кроме того, выяснилось, что жена проректора и двоюродный брат другого проректора поочередно назначались руководителями кафедры, однако на деле не посещали работу, хотя и получали зарплату. В итоге было растрачено 900 000 драм", - говорится в сообщении Полиции РА.

В ведомстве также сообщают, что с января 2016 года, без существенной необходимости, якобы для нужд Института, было заключено соглашение об аренде транспортного средства с женой одного из проректоров. В Полиции Армении сообщили, что согласно полученным данным, транспортное средство эксплуатировал сам проректор, а из финансовых средств Института на зарплату водителю и за аренду машины было растрачено 8,150,000 драм. По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.