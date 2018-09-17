Понедельник, 17 Сентября 2018 20:28

АрмИнфо. Конверс Банк возобновил работу филиала <Гюмри> по новому адресу - г. Гюмри, Ереванское шоссе, 7/7. Как сообщает пресс-служба Банка, официальная церемония открытия прошла 15 сентября.

По словам Главного исполнительного директора Конверс Банка Артура Акопяна, это второй региональный филиал, открытие которого состоялось в текущем году. <После переезда, в филиале "Гюмри" созданы все условия для предоставления клиентам высококачественных, комплексных банковских услуг. Расширение региональной сети, т.е. открытие новых филиалов, обновление и улучшение условий действующих филиалов, доступность продуктов и услуг для клиентов являются одним из приоритетов деятельности Конверс Банка", - отметил он. Меж тем, к концу года в планах Конверс Банка открытие еще одного филиала.

Согласно источнику, кредитование малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование останутся приоритетными направлениями кредитной политики Банка в области на ближайшие годы. Через филиал "Гюмри" Конверс Банк предоставит продукты и услуги в соответствии с требованиями субъектов хозяйствования данной области, в частности в сфере строительства и восстановления туристических инфраструктур, агросекоре и др. <В Ширакской области мы уже профинансировали крупный проект по строительству тепличного хозяйства, которое уже год как успешно работает. Такие проекты будут носить продолжительный характер", - отметил А. Акопян.

После открытия филиала, представители Банка и гости посетили Театральную площадь Гюмри, для участия в мероприятии, организованном в рамках "Недели аргентинского танго".

В настоящее время Конверс Банк имеет 3 филиала в Ширакском регионе, а объем освоенных в этой области кредитов превышает $12.5 млн.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.