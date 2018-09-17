Понедельник, 17 Сентября 2018 20:20

АрмИнфо. Памятник архитектору Каро Алабяну планируют установить на севере Москвы. Как сообщают российские СМИ, решение об этом было одобрено комиссией Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Как сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов, Комиссия по монументальному искусству на заседании 12 октября 2017 года рассмотрела инициативу по увековечению памяти основателя Союза архитекторов СССР, вице-президента Академии архитектуры СССР, главного архитектора Москвы К.Алабяна установкой ему памятника.

"Предложение поступило от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна. С учетом положительных заключений департамента культурного наследия Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству Москвы комиссия приняла решение поддержать это предложение. У нас нет никаких противоречий по поводу возведения памятника, поэтому мы поддерживаем и готовы внести это предложение на первое заседание думы, которое состоится, судя по всему, 29 сентября", - сказал Герасимов, добавив, что проведение закрытого творческого конкурса на проект, а также полное финансирование его изготовления и установки будет осуществляться армянской стороной.

Памятник планируется установить на озелененной территории, расположенной вблизи жилого д. 2 по Малому Песчаному пер. в районе Сокол. Стоимость проекта 15 млн рублей.

Каро Алабян(1897-1959) - советский архитектор, академик, был главным архитектором Москвы, участвовал в разработке генплана реконструкции

столицы, проектировал жилые дома, культурно-просветительные, правительственные здания. Разработал в соавторстве архитектурный план павильона станции московского метро "Краснопресненская", а также здание Центрального академического театра Российской армии. Кроме того, в 1930-е годы Алабян создал Союз архитекторов СССР и был его первым секретарем. На севере Москвы в районе Сокол именем архитектора названа улица.