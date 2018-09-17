Понедельник, 17 Сентября 2018 18:59

АрмИнфо. В ноябре этого года в Ереване стартует 2-й книжный фестиваль, в рамках которого Министерство культуры объявил литературный конкурс для авторов по двум направлениям: проза и поэзия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для участия в конкурсе авторам необходимо до 5 октября представить свои работы (3 рассказа, или одну новеллу, или один роман или 15 стихотворений) вместе со своей биографией (включая контактные данные). Заявку необходимо отправить на электронный адресyerevanbookfest@gmail.com, с указанием в теме письма имени и фамилии автора. Один и тот же автор может принять участие одновременно по двум направлениям.

Согласно источнику, победители конкурсных номинаций удостоятся денежных призов. В частности, автор, занявший 1 -е место получит 600 тыс. драмов, 2 место - 500 тыс. драмов и 3 -е место - 400 тыс. драмов (без удержаний). Сначала победители получат 60% призового фонда, а оставшиеся 40% будут перечислены типографии для публикации книги.

Работы будет оценивать профессиональное жюри, в имена победителей обнародованы на церемонии закрытия фестиваля. Для получения дополнительной информации можно позвонить на номер 011-52-39-38.