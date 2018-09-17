Понедельник, 17 Сентября 2018 18:14

АрмИнфо. Сотрудничество в рамках правительства в какой-то степени тоже вынужденное, и не отражает реального выбора победившей силы. С таким признание сегодня на брифинге в Национальном Собрании Армении выступила глава фракции блока "Елк" Лена Назарян, говоря об отношениях с коалиционным партнером - блоком "Царукян".

По ее словам, сотрудничество стало последствием голосования за Никола Пашиняна депутатов от блока "Царукян" на выборах премьер-министра. Она заметила, что депутаты голосовали не по доброй воле, а под давлением народа.

<У нас есть информация о том, что в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана раздается взятка. Правоохранительные органы должны заняться этим вопросом и все выяснить. И да, мы уже обратились в правоохранительные органы, предоставили информацию, поскольку граждане нам активно сообщают об этом>, - заверила Лена Назарян.

Коснувшись жестких заявлений Пашиняна, Назарян пояснила, что они касаются лишь тех политических деятелей, <которые действуют против революции и ее ценностей>, то бишь <против закона>. <Мы обещали свободные и честные выборы, и если будут люди, политические деятели, раздающие взятки, значит они представляют угрозу законности выборов и должны удостоиться соответствующего отношения, и, да, их надо изгнать из Армении>, - заявила депутат, но, опомнившись, поправила себя, сказав, что под <изгнанием> имела в виду привлечение к ответственности.