Как передают азербайджанские СМИ со ссылкой CNN Turk, Эрдоган в самолете по завершению визита в Азербайджан заявил журналистам, что посредники избрали тактику затягивания процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и это - жесткая реальность. "Посредники не проявляют чувствительности. Поэтому, процесс урегулирования затягивается с 1992 года, то есть уже 26 лет. Главная миссия тройки посредников - это обеспечение безотлагательного возвращения "оккупированных земель истинным хозяевам". Надеемся, что так или иначе, в этом можно будет достичь успеха", - подчеркнул Эрдоган.

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