Понедельник, 17 Сентября 2018 17:52

АрмИнфо. Решением суда общей юрисдикции ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш от 17 сентября шесть членов обезвреженной в Ереване вооруженной группы Хачик Аветисян, Владимир Аракелян, Артур Егиазарян, Вагинак Степанян, Ара Погосян и Ваагн Саназарян, выпущены на свободу.

Четверо подсудимых были освобождены под личное поручительство депутатов Арарата Зурабяна, Наполеона Азизяна, Овика Агазаряна и Лены Назарян. Мера пресечения в отношении Ара Погосяна и Вагинака Степаняна изменена на подписку о невыезде по ходатайству адвокатов. Геворг Саргсян и главный обвиняемый по делу - Артур Варданян продолжают оставаться под стражей.

Ранее был отпущен на свободу проходящий по делу бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян. Суд удовлетворил ходатайство адвоката об изменении меры пресечения, учитывая поручительство депутатов парламента от фракции "Выход" Сасуна Микаэляна и Овика Агазаряна.

Напомним, что 25 ноября 2015 года в результате оперативной работы органов СНБ Армении была обнаружена организованная преступная группировка, которая планировала ряд тяжких преступлений на территории Армении. Бывший житель Еревана, проживающий зарубежом, Артур Варданян, прибыл в Армению в 2015 году, где создал преступное сообщество и руководил им. По предварительному сговору, группировка приобрела большое количество оружия, которое спрятали в арендованном с этой целью доме в Норк-Мараше. 25-го ноября, при проведенном совместно с полицией обыске, в указанном месте были обнаружены разнообразные автоматы, пистолеты, гранатометы (в т.ч., типа муха), взрывчатка, взрывные устройства, военное обмундирование, бронежилеты, средства связи. Во время обыска в доме находились Артур Варданян и 9 членов группы, которые были арестованы. В Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 223 (создание и участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Ведется следствие.

В рамках уголовного дела обвинения были предъявлены 33 лицам. Среди арестованных, задержанный 19 декабря 2015 года экс-замминистра обороны РА Ваан Ширханян, председатель оппозиционной партии "Родина и честь" Гарник Маргарян, главный акционер компании "Егвардская фабрика спортивной обуви" Владимир Аракелян. Согласно СНБ РА, Ваан Ширханян подозревается в соучастии в преступном сообществе Артура Варданяна, в выполнении конкретных действий и поручений - ему инкриминируются деяния, предусмотренные ч.2 статьи 223 УК (создание и участие в преступном сообществе).