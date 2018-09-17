Понедельник, 17 Сентября 2018 17:51

АрмИнфо.Офис омбудсмена Армении потребовал разъяснений от органа уголовного преследования относительно обыска в редакции портала .

Офис защитника прав изучил как публикации относительно дела, так и разъяснения СМИ. Было принято к сведению и утверждение Следственного комитета о том, что обыск не связан с журналистской деятельностью портала.

Отметим, что с заявлением, осуждающим обыск в редакции портала, выступили редактора ряда СМИ, депутат Самвел Фарманян.

Напомним, что, согласно СК, в рамках уголовного дела по факту прослушки телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы проводятся обыски по различным адресам, в том числе и в редакции портала Yerevan.today.

С раннего утра 17 сентября в редакции сайта Yerevan.today и доме его главного редактора Севака Акопяна правоохранительные органы Армении проводят обыски. обыски, согласно СМИ, проводятся на том основании, что сайт, якобы, опубликовал запись беседы глав службы национальной безопасности и специальной следственной службы на два дня раньше, чем это сделали остальные сми. поводом для подобного утверждения стал поисковик google. Поисковик указывает, что публикация записи на данном портале была сделана за два дня до того, как она появилась в других СМИ. Однако редакция портала утверждает, что опубликовала запись беседы в те же часы, что и все остальные армянские СМИ, просто имели место проблемы поисковика. Аналогичная ситуация, добавили в редакции, сложилась и с порталом газеты <Грапарак>. Тот же поисковик указывает, что запись на этом портале появилась на 5 дней до дня публикации в остальных СМИ. Меж тем, редакция Yerevan.today еще 12 сентября, заметив проблему поисковика, выступила с опровержением. <В сети распространились сведения, будто наш сайт два дня назад разместил запись беседы глав СНБ и ССС. Демонстрируются какие-то <доказательства>. Интернет-эксперты уже опровергли это, отметив, что в системе Google возникли сбои. Сообщаем, что о записи узнали случайно, 11 сентября, в то же время, около 14 часов, что и остальные коллеги и пользователи сети. на сайте материал был размещен около 15 часов, когда информация уже широко освещалась в СМИ>, - отмечается в сообщении редакции.