Понедельник, 17 Сентября 2018 17:49

АрмИнфо.По факту злоупотреблений должностными полномочиями в Агентстве по управлению водными ресурсами (WRMA) Минохраны природы Армении в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело согласно 1-й части статьи 308 Уголовного кодекса РА. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, дело возбуждено на основе материалов, полученных в результате интервью, данном15 мая с.г. экс-заместителем главы Агентства Лусине Таслакян, в котором она сообщила о ряде фактических злоупотреблений, осуществляемых в агентстве.

В частности было заявлено, что по указанию главы агентства Вагана Давтяна сотрудники, находящиеся в его подчинении, направляли обращающихся за получением разрешения на водопользование граждан в компанию ООО <Тат Холдинг>, фактически принадлежащую Давтяну и его матери Ануш Саадян с целью расчета стоимости дозволенного забора воды. Процесс предоставления разрешения физическим и юридическим лицам, заказанный в других компаниях по более доступным ценам, был неоправданно отложен; либо создавались искусственные препятствия, либо и вовсе разрешений в конечном итоге не предоставлялось.

Также отмечеется, что созданная в 2017 году ООО <Тат-Холдинг> предоставила платные услуги компании <Виола джур> на общую сумму 50 млн драмов , тогда как подобную услугу в других компаниях можно было заказать по более низким ценам.

Согласно данным Госрегистра Минюста РА компания <Тат-Холдинг>, директором которой являлась Ануш Саадян, была создана 26 июня 2017 года, а уже 21 мая 2018 года была признана банкротом. Для проведения предварительного следствия дело передано в Следственный комитет РА.