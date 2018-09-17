Понедельник, 17 Сентября 2018 17:43

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян коснулся широкомасштабных учений, проводимых ВС Азербайджана и подчеркнул их неприемлемость.

В этой связи глава МИД Армении, в частности, сказал: "Мы постоянно подчеркиваем то важное обстоятельство, что если мы серьезно движемся в направлении мирного разрешения конфликта исключительно посредством переговоров и исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ, то с практической точки зрения эти факторы реалистичны, лишь в том случае, если мы работаем в направлении формирования атмосферы способствующей миру. Меж тем, то, что происходит в этот период, никоим образом не способствует формированию такой среды, как с точки зрения риторики, и уж тем более с точки зрения действий".

При этом глава МИД Армении подчеркнул, что неприемлемо и порицаемо, когда зафиксированы признаки напряженности, а также действия в отношении мирных жителей. "Это естественно неприемлемо. Мы четко подчеркивали, что и Армения, и Арцах способны обороняться, но не это наша цель. Мы всячески должны избегать кризисов, тех ситуаций, которые могу привести этот регион к бедствию. От этого никто не победит и не проиграет. Это нужно чётко осознавать. Неприемлемо, осуждаемо и наносит серьезный ущерб мирному процессу", - подчеркнул Мнацаканян.

Коснувшись предстоящей встречи с главой МИД Азербайджана, армянский министр в очередной раз подчеркнул, что дата и место будут объявлены после согласования в соответствии с правилами публикации информации подобного характера. При этом он в очередной раз подчеркнул приверженность Армении к урегулированию конфликта посредством мирных переговоров и в рамках Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что ВС Азербайджана с 17 по 22 сентября проводят широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии. К учениям, будут привлечены свыше 20 000 военнослужащих личного состава, свыше 200 единиц танков и другой бронетехники, свыше 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. "В ходе учений будут отрабатываться прорыв вражеской обороны с помощью танков, разгром армянских военных сил на передовой на территории Нагорного Карабаха, освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно- артиллерийскими и авиационными ударами", - говорится в сообщении МО АР.