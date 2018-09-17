Понедельник, 17 Сентября 2018 17:30

АрмИнфо. Конфронтация между блоком "Мой шаг", поддерживаемым премьер-министром Николом Пашиняном, и партией "Процветающая Армения" (ППА) крупного бизнесмена Гагика Царукяна, дошла до апогея. Взаимные упреки и обвинения сторон перешли в стадию неприкрытых оскорблений.

Так, сегодня, отвечая на критику главы фракции блока <Выход> Лены Назарян в адрес кандидата в мэры Еревана от <ППА> Наиры Зограбян относительно того, что последняя была одним из тех депутатов, кто проголосовал за введение чрезвычайного положения в марте 2008 года, секретарь парламентской фракции блока <Царукян> Ваге Энфиаджян на традиционных брифингах в Национальном Собрании Армении, заявил, что большинство депутатов от партии <Процветающая Армения> в марте 2008 года не участвовало в голосовании о введении чрезвычайного положения, а другие проголосовали <против>. Тем не менее, как указал он, в те дни ситуация в стране была такой, что если бы режим ЧП не был введен, то число жертв увеличилось бы. Ваге Энфиаджян коснулся также включения в пропорциональный список блока <Мой шаг> в список крестника Микаела Минасяна. По его словам, крестник зятя бывшего президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна Виктор Мнацаканян в данном списке занимает четвертую строчку. Изабелла Абгарян, оказавшаяся в том же списке, как отметил он, ранее работала в ГНКО Администрации президента, а блогер Акоп Лазарян - двоюродный брат Зория Балаяна, был советником экс-президента Армении Сержа Саргсяна. "Полный список и кавычки мы пока не раскрываем", - пригрозил Энфиаджян.

Пресс-секретарь лидера ППА Гагика Царукяна, Ивета Тоноян, в свою очередь отметила, что <Процветающая Армения> не начинала черную пиар кампанию, а лишь "отбивается". По ее заверению, есть сигналы о том, что гражданам советуют не голосовать за <Процветающую Армению> и ее кандидата в мэры Наиру Зограбян. Доказательства данной информации она пообещала представить в том числе и европейским структурам, "потому что то, что происходит, выходит за все рамки". Напомним, что ранее в ходе брифингов глава фракции блока <Выход> Лена Назарян подтвердила включение в пропорциональный список блока <Мой шаг> крестника Микаела Минасяна, при этом начав критиковать кандидата в мэры Еревана от <ПА> Наиру Зограбян. Комментируя заявление кандидата в мэры Еревана от <ПА> Наиры Зограбян о том, что действующие власти Армении занимаются черным пиаром в отношении нее и ее фракции, а кандидат в мэры Еревана от блока <Мой шаг> боится принять участие в предвыборных дебатах с другими участниками гонки, Лена Назарян заявила, что черным пиаром занимается кандидат в мэры Еревана от партии Процветающая Армения> Наира Зограбян и парламентская фракция блока <Царукян>. По словам Назарян, Зограбян <была одним из тех депутатов, кто проголосовал за введение чрезвычайного положения в марте 2008 года>. <И после всего этого, они еще обвиняют нас в каком-то сотрудничестве с Республиканской партией Армении", - отметила она.

Между тем кандидат в мэры от блока <Мой шаг> Айк Марутян наоборот в беседе с журналистами стал отрицать, что в список включены люди, имеющие какое-либо отношение в Саргсяну и Минасяну. <Что же касается участия кандидата в мэры Еревана Айка Марутяна в дебатах, то я всегда выступала за то, чтобы кандидаты участвовали дебатах, но решение по этому вопросу принимает лично кандидат>, - добавила Назарян. Тем временем, Айк Марутян уже отказался от дебатов с каким-либо конкретным кандидатом, фактически отвергнув предложение Зограбян.