Понедельник, 17 Сентября 2018 17:18

АрмИнфо. Официальный Баку довольно нервно отреагировал на вчерашнее выступление премьер-министра Никола Пашиняна, призвавшего Ильхама Алиева последовать своему примеру и определить сына на передовую: <Потому что народ Азербайджана понимает, что когда Ильхам Алиев с такой легкостью обостряет ситуацию на границах и вдоль линии соприкосновения, лично у него никаких проблем не возникает, поскольку он знает, что умирать будут сыновья других азербайджанцев, а его сыну ничего не угрожает".

<Уже не в первый раз премьер-министр Армении выступает с неуместными и абсурдными заявлениями, касающимися внутренних вопросов Азербайджана>, - заявил Trend пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов. <Пашинян систематически сует свой нос во внутренние дела Азербайджана. Хотим отметить, что если Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго>.

Гасымов пошел дальше, заявив, что <доказательством тому служит падение режима диктатуры Саргсяна. Просто в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану. Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны>.

Свой пространный комментарий с хвалебным словами по поводу физических качеств Гейдара Алиева, проходящего службу <в одной из самых боеспособных воинских частей Азербайджана>, и критикой <заискиваний Пашиняна> перед лидерами зарубежных государств, Гасымов завершил фразой: <если Пашинян желает и впредь оставаться в своем кресле, то мы не советуем ему совать нос во внутренние дела Азербайджана> .