Понедельник, 17 Сентября 2018 16:36

АрмИнфо. "Армения суверенное государство, и мое правительство защищает исключительно интересы народа нашей страны", - заявил в интервью французской газете Le Monde премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, сможет ли Армения осуществлять независимую от России политику.

По словам Никола Пашиняна, политика правительства Армении не направлена за или против России, США, Европы и Ирана. Она базируетсяна национальных интересах страны. "Это было очевидно после первых моих разговоров с президентом Российской Федерации, который проявил уважение к нашему национальному суверенитету и нашего права на осуществление той внешней политики, которую мы хотим. Он не вмешивался и не мешал развитию бархатной революции, когда я был еще оппозиционной фигурой. Не вмешивается и сейчас, когда я являюсь премьер-министром. Наши отношения основаны на взаимном доверии", - отметил Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос о возможности влияния бархатной революции на прежнее советское пространство, премьер­министр подчеркнул, что произошедшее в Армении стало особенным явлением. "Нельзя искусственно переносить пример одной страны на другую"- отметил глава армянского правительства.