Понедельник, 17 Сентября 2018 16:36

АрмИнфо. Лидер партии "Наследие", кандидат в мэры Еревана Раффи Ованнисян не исключает, что итоги предстоящих выборов в Совет старейшин армянской столицы могут стать сюрпризом - при условии, что граждане примут осмысленное решение. Об этом он заявил 17 сентября на пресс-конференции.

По его словам, эти выборы уже демонстрируют внушительный прогресс, поскольку позволяют избрать легитимные власти. Тем не менее, как считает Ованнисян, его результаты вполне могут отличаться от ожиданий многих, "и приведут к такому развитию событий, которое сейчас даже не просматривается>.

Помимо этого, как указал лидер "Наследия", как показывает история, эйфория после победы того или иного гражданского движения обычно приводит к сверхполитизированности общества. <Мы уже видим предпосылки к этому>, - сказал он, призвав политические силы к сдержанности. В сегодняшних реалиях, как отметил он, понадобится 3-5 лет для того, чтобы политические силы и альянсы окончательно сформировались.

По словам политика, неправильно руководствоваться принципом <Государство - это я>. Тем не менее, он не стал критиковать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что кандидат на пост мэра столицы Айк Марутян наиболее близок народу. <Говорить это - его право", - указал Ованнисян, отметив, что Марутян, как и другие кандидаты, симпатичен и ему. В этом контексте, как считает лидер партии "каждый из них может быть хорошим мэром",