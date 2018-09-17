Понедельник, 17 Сентября 2018 16:34

АрмИнфо.Армения ожидает, что Международная организация Франкофонии после саммита в Ереване станет еще мощнее. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какие ожидания у Еревана от предстоящего саммита Франкофонии.

При этом он подчеркнул, что Армения в качестве принимающей страны, считает своей обязанностью сделать всё для этого. "А что касается предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Армению, то мы ожидаем, что армяно-французские отношения поднимутся на новую ступень, особенно по части расширения торгово- экономических контактов, увеличения французских инвестиций в нашу экономику, а также более тесного взаимодействия на международных площадках по вопросам международной и региональной безопасности", - сказал премьер Армении.

Он добавил, что встреча с Макроном дала ему основания быть убежденным, что Армения и Франция на верном пути.

Отметим, что 7-12 октября в Ереване пройдет 17-ый саммит МОФ, в котором примут участие около пяти десятков глав государств и правительств стран-членов Организации. Более 5000 человек съедутся на саммит. Это будет один крупнейших мероприятий такого уровня, проводимых в Ереване