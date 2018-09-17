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АрмИнфо.Армения ожидает, что Международная организация Франкофонии после саммита в Ереване станет еще мощнее. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какие ожидания у Еревана от предстоящего саммита Франкофонии.
При этом он подчеркнул, что Армения в качестве принимающей страны, считает своей обязанностью сделать всё для этого. "А что касается предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Армению, то мы ожидаем, что армяно-французские отношения поднимутся на новую ступень, особенно по части расширения торгово- экономических контактов, увеличения французских инвестиций в нашу экономику, а также более тесного взаимодействия на международных площадках по вопросам международной и региональной безопасности", - сказал премьер Армении.
Он добавил, что встреча с Макроном дала ему основания быть убежденным, что Армения и Франция на верном пути.
Отметим, что 7-12 октября в Ереване пройдет 17-ый саммит МОФ, в котором примут участие около пяти десятков глав государств и правительств стран-членов Организации. Более 5000 человек съедутся на саммит. Это будет один крупнейших мероприятий такого уровня, проводимых в Ереване
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|Конверс Банк возобновил работу филиала <Гюмри> по новому адресу
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|Эрдоган обвинил МГ ОБСЕ в затягивании карабахского конфликта
|Шестеро членов вооруженной группы, обвиняемых в подготовке переворота в Армении, выпущены на свободу
|Офис омбудсмена Армении потребовал разъяснений от органа уголовного преследования относительно обыска в редакции портала
|Возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями в Агентстве по управлению водными ресурсами Армении
|Ереван об учениях ВС Азербайджана: Неприемлемо, осуждаемо и наносит серьезный ущерб мирному процессу по карабахскому урегулированию
|Глава МИД Армении рассказал о целях визита в Нагорный Карабах
|Конфронтация между блоком "Мой шаг" и партией "Процветающая Армения" дошла до апогея
|Баку нервно отреагировал на выступление Пашиняна
|Зограб Мнацаканян и Масис Маилян обсудили карабахский конфликт
|Премьер-министр РА: Политика правительства Армении базируется на национальных интересах страны
|Раффи Ованнисян не исключает, что итоги предстоящих выборов в Совет старейшин Еревана могут стать сюрпризом
|Пашинян: Армения ожидает, что МОФ после саммита в Ереване станет еще мощнее
|Пашинян: Баку готовится осуществить новый геноцид в отношении армян в Нагорном Карабахе?
|В Пекине прошли армяно-китайские межмидовские консультации
|Боевые товарищи Юрия Хачатурова требуют от директора ССС публичных извинений
|Никол Пашинян: Сын Алиева также должен служить на передовой
|Наира Зограбян обвинила блок "Мой шаг" в связях с прошлыми властями Армении
|Никол Пашинян избирателю: Продемонстрируйте Республиканскому парламенту, что их время завершилось, и они не имеют альтернативы самороспуску
|Инженерные подразделения РВБ приступили к тактико-специальным учениям в горах Армении
|В Минобороны Азербайджана опровергают заявление Пашиняна по части нейтрализации трех азербайджанских военнослужащих
|Военнослужащие российской военной базы в Армении подняты по тревоге для проверки боеготовности
|Никол Пашинян опровергает информацию о звонке Эрдогана: Мы вообще ничего не собираемся делать тайно
|Шармазанов: Перед лицом активизировавшегося турецко-азербайджанского тандема, непозволительно делить общество на "своих и чужих"
|Минобороны: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Брат третьего президента РА готов "пожертвовать" часть своего состояния во имя процветания Армении
|Инспекторы ВС Армении проведут инспекцию объявленных местностей на территории Турции
|CК: В рамках уголовного дела по факту прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС проводятся обыски по различным адресам, в том числе и в редакции Yerevan.Today
|Премьер: Окончательное решение правительства Армении по Амулсарскому проекту должно быть основано на фактах
|Анна Акопян призвала всех жен олигархов и чиновников пожертвовать часть своих драгоценностей фонду имени героя апрельской войны
|Никол Пашинян назвал Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна политическими трупами
|Анн Идальго: По примеру армянского проекта «Тумо» в текущем году планируется создать похожий центр в Париже
|17 сентября - День поминовения усопших - будет рабочим
|Никол Пашинян: Если МГ ОБСЕ желает достичь урегулирования, она должны призвать к порядку лидера Азербайджана
|Пашинян: После бархатной революции международный авторитет Армении повысился
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го сентября
|Эммануэль Макрон: Франция готова продолжить усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в разных сферах
|Защита Кочаряна: Мы все хотим, чтобы дело 1 марта 2008 года было полностью раскрыто
|Посол РА в Грузии инициировал ознакомительный тур по Армении для двадцати дипломатов из разных стран
|Алумян: Заявления о том, что запись телефонного разговора между главами СНБ и ССС распространили адвокаты Кочаряна, являются абсурдными
|В Елисейском дворце стартовали переговоры Пашинян-Макрон
|Айк Алумян: В обществе укореняется точка зрения о том, что есть определенные люди, права которых можно нарушать
|Ван Дамм с российскими звездами будет "зажигать" в Ереване
|Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере
|ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения в которых отработают навыки вторжения в Нагорный Карабах
|Бабаян: Степанакерт не знаком с документом по карабахскому урегулированию, где не говорилось бы о статусе Арцаха, а лишь о возвращении территорий
|Осипян опроверг заявление о том, что в марте 2008 года глава Военной полиции приказал своим подчиненным стрелять по ногам демонстрантов
|Глава МИД Армении провел встречу с армянской общиной Швейцарии
|Эксперт: Минимальное участие армянских специалистов в проекте модернизации второго энергоблока ААЭС не может не вызывать озабоченности
|Россия отменила у себя международный розыск в отношении Микаэла Арутюняна, уведомив об этом Полицию РА - Осипян
|Президент Саркисян и посол Швейцарии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|С 16 по 19 сентября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Глава Полиции Армении не исключил, что и он мог быть объектом незаконной прослушки
|Иностранные дипломаты, аккредитованные в Грузии, с ознакомительным визитом приехали в Армению
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