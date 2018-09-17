Понедельник, 17 Сентября 2018 16:34

АрмИнфо. Реальность такова, что азербайджанские власти пытаются создать впечатление, будто бы Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, как Ереван планирует выйти из дипломатического тупика по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По словам армянского премьера, Баку хочет добиться этой цели без переговоров с властями Нагорного Карабаха. "Я плохо понимаю логику Азербайджана, согласно которой он хочет без диалога с Нагорным Карабахом быть с ним в составе одного государства. Азербайджан в этом вопросе сам себя понимает? Если Баку желает быть в составе одного государства с Нагорным Карабахом, то должен быть заинтересован в скорейшем проведении с ним переговоров. Или может быть Баку желает заполучить Нагорный Карабах без его населения? Тогда это будет означать, что Баку намеревается изгнать или истребить население Карабаха. Баку готовится осуществить новый геноцид в отношении армян в Нагорном Карабахе? Если это так, то население Нагорного Карабаха право, когда утверждает, что не может быть в составе одного государство с Азербайджаном, так как нахождение в составе АР несет угрозу для безопасности каждого гражданина Арцаха", - резюмировал Пашинян.