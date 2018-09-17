Понедельник, 17 Сентября 2018 16:32

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Армен Папикян в Пекине провел встречу с заместителем главы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, после двусторонней встречи состоялись политические консультации, на которых быта подтверждена приверженность к дальнейшему углублению и устойчивому

развитию армяно- китайских дружественных отношений. Были обсуждены и достигнуты договоренности о проведении взаимных визитов на высоком уровне, межмидовского взаимодействия, реализации торгово-экономического потенциала, расширения нормативной базы, стимулирования туризма и упрощения визового режима для граждан двух стран, в том числе, либерализации, технического содействия со стороны Китая, контактов в гуманитарной сфере и обеспечения взаимного обмена.

Папикян представил последние процессы вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, выразив благодарность китайской стороне за позицию КНР по содействию усилиям Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию конфликта

В рамках визита состоялась встреча Папикяна с заместителем начальника Международного отдела Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (в статусе замминистра) господином Цзянь Хоньшаем.

В ходе встречи затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны отметили необходимость взаимосвязи и углубления стратегий развития Армении и Китая. Собеседники выразили удовлетворенность ходом реализации достигнутых договоренностей и готовности к взаимовыгодному сотрудничеству.