Понедельник, 17 Сентября 2018 16:31

АрмИнфо. Боевые товарищи генерального секретаря ОДКБ, генерал-полковника Юрия Хачатурова, который в Армении обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, направили открытое письмо начальнику Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуну Хачатряну с требованием публичных извинений за оскорбления в отношении высокопоставленного военнослужащего.

В поступившем в АрмИнфо письме, под которым подписались несколько десятков ветеранов и офицеров запаса карабахской войны, отмечается, что ветераны обеспокоены и возмущены прозвучавшими из уст Сасуна Хачатряна оскорблениями в адрес видного военно- политического деятеля, генерал-полковника Юрия Хачатурова. "Воздерживаясь от комментариев содержания появившихся в сетях несколько дней назад записей разговоров, в то же время, считаем непозволительным подобное отношение к любому лицу, тем более, к высокопоставленному военнослужащему, всю свою жизнь посвятившему защите отечества и строительству вооруженных сил. Если сегодня, восторженное от революции общество, вспоминает Юрия Хачатурова как подозреваемого по делу о 1 марта, то мы, сотни бывших ветеранов армянской армии, помним и уважаем его как умелого воина, заботливого офицера и образцового командира", - говорится в письме.

В нем содержится требование уважать право на достоинство лица и не нарушать презумпцию невиновности подозреваемого. "Да, все преступники должны ответить, и не только по делу о 1 марта. Однако это не дает права кому бы то ни было дискредитировать лиц, вина которых по законам страны не доказана, и ведется следствие", - отмечено в письме, в котором также осуждается нетерпимость.

Напомним, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск. 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия. Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.