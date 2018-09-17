Понедельник, 17 Сентября 2018 16:30

АрмИнфо."Сегодня произошло очень важное событие в соседнем государстве - сын президента Азербайджана Ильхама Алиева призван в армию", - сказал во время агитационной встречи с избирателями Еревана в рамках избирательной кампании на выборах в Совет старейшин Еревана в воскресенье премьер-министр РА Никол Пашинян. Он назвал это важным событием в Азербайджане, выразив надежду на то, что это может "хоть как-то остановить желание Алиева стрелять по армянским жителям".

Однако, как отметил премьер, сын Алиева будет служить в Баку, тогда как его сын добровольно отправился на передовую в Арцах. В этой связи премьер заметил, что азербайджанский народ должен потребовать, чтобы сын Алиева также служил на передовой. <Это очень важное событие, так как, несмотря на изолированность от мира и на контроль общественного мнения со стороны властей, вот уже в течение двух месяцев народ Азербайджана задается вопросом о том, как же так получилось, что сын премьер-министра Армении служит в армии, а сын президента Азербайджана - нет. Потому что народ Азербайджана понимает, что когда Ильхам Алиев с такой легкостью обостряет ситуацию на границах и вдоль линии соприкосновения, лично у него никаких проблем не возникает, поскольку он знает, что умирать будут сыновья других азербайджанцев, а его сыну ничего не угрожает", - заявил в своем выступлении Никол Пашинян.

Во время агитационной встречи с избирателями Еревана Пашинян обратился также к теме обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что за последние три дня вооруженным силам Армении пришлось нейтрализовать трех азербайджанских солдат для того, чтобы вооруженные силы Азербайджана прекратили обстреливать мирные села Армении - Коти, Баганис, Чинари, Мовсес. "Это было сделано не потому, что нам это доставляет удовольствие, а из-за того, что они стреляли по нашим селам. Подавление их огневых точек было единственным способом разрядить ситуацию", - заявил он.