Понедельник, 17 Сентября 2018 16:27

АрмИнфо.Кандидат в мэры от партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян обвинила премьер-министра Никола Пашиняна, что он и кандидат в мэры от его партии Айк Марутян перешли все границы дозволенного и проводят предвыборную кампанию с применением <черных технологий>.

В ходе предвыборной встречи с жителями Малатии-Себастии, Наира Зограбян заявила, что они каждый день приглашают Айка Марутяна на дискуссию, однако тот боится и избегает, так как <легче играть мэра за спиной Никола Пашиняна, чем как мужчина, тет-а-тет поговорить с ней на тему проблем Еревана, а не на политические темы>. <Если ты мужчина, то давай подискутируем, чего ты боишься? Хватит прятаться за фейками и за спиной Пашиняна: хотя с другой стороны, о чем ему со мной дискутировать на политической площадке, если он ничего не смыслит в Ереване, а столицу просто хочет превратить в <Ереван продакшн>>,- заявила она. Зограбян сказала, что в отдличие от Марутяна она не "гастролер" и вне зависимости от результатов выборов не собирается никуда уезжать. Например в Прагу, где у Айка Марутяна

ести пять квартир. Наира Зограбян еле сдерживалась от злости и не стала выбирать выражений, отвечая на обвинения, что постоянно летят в их адрес, что за партией <Процветающая Армения> видны "уши" второго президента Армении Роберта Кочаряна. При этом, по ее словам, ситуация обстоит с точностью наоборот: <Хватит заявлять о том, что мы с ним связаны: это именно вы его вернули в политику, это именно вы его выпустили из тюрьмы и именно вы, каждый день говоря о нем, заняты его PR. Хватит! Это именно в вашем пропорциональном списке полно близких и родных Сержа Саргсяна - родственник его советника Зори Балаяна, крестник и родственник Микаэла Минасяна (зять Сержа Саргсяна - ред.). И хватит держать людей за идиотов, обманывать народ>,- заявила она под бурные овации.