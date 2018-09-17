Понедельник, 17 Сентября 2018 16:26

АрмИнфо."Впредь в Армении на выборах победит тот кандидат, за кого в действительности проголосует народ, и проголосует "сердцем". Привыкайте к этому", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне в ходе предвыборной кампании блока "Мой шаг" в Совет старейшин Еревана.

По словам премьера, его критикуют за участие в агиткампании кандидата на пост мэра Еревана от блока "Мой шаг" Айка Марутяна. Таким образом, как считают оппоненты Пашиняна, он за счет своего личного - высокого рейтинга, обеспечивает "голоса" кандидату Марутяну, что ставит под сомнение транспарентность и непредвзятость предстоящих выборов. "До сих пор в Армении традиционно выигрывал кандидат, пользующийся наименьшей популярностью среди населения. Впредь такого не будет", - заявил Пашинян.

Как заявил глава правительства, тем не менее, на сегодня поступают сигналы о том, что определенные круги продолжают прежнюю практику дачи избирательной взятки. "Те, кто занимается избирательным подкупом, будут заключены под стражу и наказаны>, - заявил он. Как считает премьер, вопрос не в том, что таким образом воруют голоса избирателей, а в том, что они думают, что могут купить граждан страны

- обидеть и унизить их достоинство. "Мы не позволим вам совершать каких-либо телодвижений в этом городе", - подчеркнул Пашинян. Как считает премьер, предстоящие выборы в Совет старейшин помимо всего прочего имеют также политическое значение. Главное, по словам Пашиняна, показать всему миру, что правительство Армении и его политический тыл на сегодня пользуются доверием абсолютного большинства армянского народа. "Продемонстрируйте Республиканскому парламенту (РПА.ред.), что их время завершилось, и они не имеют альтернативы самороспуску",- заявил он. Никол Пашинян коснулся также разговоров о том, что внутриполитическая ситуация в Армении напряженная. Как указал он, то, что ситуация в кабинетах и офисах политических партий напряженная еще не означает, что данный <диагноз" можно поставить и всей республике. "Только благодаря революции любви и толерантности, граждане РА не вытурили вас (желающих обострить внутриполитическую ситуацию в стране. ред.) из страны>,- заявил он, заметив, что его политические оппоненты продолжают политику "неправильного понимания ситуации". Помимо этого, как заявил Никол Пашинян, впредь в Армении не будет олигархов и привилегированных. Как указал премьер, новая власть не позволит, чтобы некоторые перемещались по улицам в сопровождении охраны и нескольких машин.