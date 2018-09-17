Понедельник, 17 Сентября 2018 16:24

АрмИнфо.В Министерстве обороны Азербайджана опровергают информацию о нейтрализации трех азербайджанских военнослужащих со стороны ВС Армении.

"В Армении, где царит хаос, военное руководство, как обычно, обманув премьера, представило ему ложную информацию. Премьер-министр, в свою очередь, с большим воодушевлением донес до своего народа эту ложную информацию, пытаясь таким образом отвлечь его от своей неудачной политики. Подразделения ВС Азербайджана не несли никаких потерь и ситуация на линии фронта полностью под контролем", - заверили в Минобороны Азербайджана, передают азербайджанские СМИ.

Накануне, во время предвыборной кампании на выборах в Совет старейшин Еревана премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся темы обострения ситуации на армяно- азербайджанской госгранице и отметил, что за последние три дня Вооруженным силам Армении пришлось нейтрализовать трех азербайджанских солдат для того, чтобы пресечь обстрел приграничных сел Армении со стороны ВС АР (Коти, Баганис, Чинари, Мовсес). "Это было сделано не потому, что нам это доставляет удовольствие, а из-за того, что они стреляли по нашим селам. Подавление их огневых точек было единственным способом разрядить ситуацию", - заявил он.