Понедельник, 17 Сентября 2018 16:12

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян рассказал о целях визита в Нагорный Карабах.

Так, на просьбу журналистов Арцаха рассказать о целях визита и проведенных встречах, армянский министр констатировал, что это один из инструментов поддержания активных консультаций и сотрудничества. "Для нас это очень важно, так как возможность совместно оценить нынешнюю ситуацию, вместе посовещаться и наметить все шаги, которые мы вместе осуществляем. Это совместная работа. Решение нагорно-карабахского конфликта в первую очередь связано с Нагорным Карабахом, и окончательное решение и решающий голос в этом вопросе принадлежит Арцаху. И без консультаций, без совместной работы мы не сможет зафиксировать серьезного прогресса. Эта приоритетная цель визита. Это постоянный процесс", - отметил глава МИД Армении.

В тоже время он подчеркнул, что в рамках визита провел встречу с

высшим руководством Арцаха, с которым обсудил координацию текущих

важных вопросов. По его убеждению, итоги очень четкие. "В рамках

визита у меня также будет возможность встретиться с общественными

организациями Арцаха, особенно с молодежью. Знаете, что для нас всех Нагорный Карабах - это не конфликт, Нагорный Карабах - это люди. Арцахцы, люди, конкретно 150 тысяч, со своими именами, бытом, семьей, заботами, надеждами, и целями, так же как и любой народ, строящий свое будущее и жизнь. Хотел бы особо подчеркнуть то обстоятельство, что когда мы говорим о безопасности и статусе Арцаха в качестве приоритетных вопросов, мы имеем в виду людей", - резюмировал Мнацаканян.