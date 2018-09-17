Понедельник, 17 Сентября 2018 14:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг информацию, опубликованную в турецкой газете <Хюрриет>, о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил главе армянского правительства и и попросил о выдаче 16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе армяно-турецкой границы. <Такого не было. Единственная связь с турецкой стороной, о которой я рассказывал, состоялась в Брюсселе, когда глава МИД Турции проходил мимо, потом вернулся, поздоровался и ушёл", - заявил журналистам накануне Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, ни с каким президентом, тем более президентом Турции, в Армении не планируют тайно разговаривать. "Мы вообще ничего не собираемся делать тайно. Если состоится какой-либо разговор, нашего общество узнает об этом от нас", - указал Пашинян.

На вопрос о том, имеет ли он какую-то информацию о турецком юноше, который перешел турецко-армянскую границу и был задержан пограничниками, Пашинян призвал за получением информации обратиться в полицию Армении.

Напомним, что 15 сентября турецкая Hurriyet распространила информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил премьер-министру РА Николу Пашиняну и попросил о выдаче 16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе армяно-турецкой границы. Ранее информацию опроверг о звонке Эрдогана Пашиняну опроверг армянский МИД.