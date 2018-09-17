Понедельник, 17 Сентября 2018 14:55

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов выступил с заявлением относительно последних процессов на армяно-азербайджанской границе, в Азербайджане и Армении.

В заявлении Шармазанова, в частности, отмечается: "Пока в Армении мы продолжаем делить общество на своих и чужих, "черных и белых",

Турция и Азербайджан активизировали усилия в направлении консолидации вокруг идей пантюркизма, свидетельством чему является эскалация на армяно-азербайджанской границе и более дерзкие по своей тональности заявления Алиева и Эрдогана, сделанные во время 100- летнего юбилея "освобождения" Баку. Алиев в очередной раз озвучил тезис - "одна нация, два государства", подчеркнув, что Турция и Азербайджан должны консолидировано бороться с единым врагом, более того, он подчеркнул, что, чем более мощной будет Турция, тем более сильным будет Азербайджан. А Эрдоган превзошел его, и наперекор всем международным правовым нормам заявил, что Турция продолжит блокаду Армении до тех пор, пока не будут возвращены подконтрольные армянской стороне территории. Думаю, что международное сообщество и полномочные структуры должны дать оценку этим заявлениям лидеров двух стран, а также эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Дальнейшее молчание международного сообщества приведет к еще большему обострению ситуации".

Что касается "угроз" двух лидеров о том, что флаги Азербайджана и Турции будут развеваться в Степанакерте, Шармазанов не исключил такое развитие событий, но лишь в том случае, когда Анкара и Баку откроют свои дипведомства в Арцахе и водрузят над ними свои флаги.

Однако, подчеркнул вице-спикер, в сложившейся ситуации мы не должны уповать на международное сообщество и полномочные структуры, мы должны сами консолидироваться и не терять бдительность, не акцентировать внимание на второстепенные проблемы, оставляя в стороне самый приоритетный вопрос - вопрос национальной безопасности. "В сложившейся ситуации мы должны, как нельзя более, трезво оценить ситуацию, консолидироваться перед угрозой внешнего врага.

Азербайджан и Турция сегодня бросают вызов не только Арцаху, но и Армении, стреляя по ее приграничным селам. И сегодня с учетом этого, не время делить общество на "николовцев" и республиканцев, "черных и белых", "своих и чужих", революционеров и контрреволюционеров. Мы сегодня должны быть едины, как никогда ранее, и с призывом о единстве должен к народу обратиться именно премьер- министр Никол Пашинян, как первое лицо государства. Он должен пересмотреть свою стратегию по дележу общества на своих и чужих. Г-н Пашинян - Вы являетесь премьером всех армян вне зависимости от симпатий тех или иных слоев к Вам, Вашей команде и Вашей политике. В этот судьбоносный для Армении и Арцаха момент вы должны извлечь уроки из прошлого, выступить с призывом о единстве. Сумеете Вы сделать это, у нас будут новые сардарапаты, нет - потерпим такое же позорное поражение, как в Карсе 100 лет назад",- резюмировал Шармазанов.