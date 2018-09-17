Понедельник, 17 Сентября 2018 14:40

АрмИнфо. Внедрение новой модели развития столицы Казахстана и создание комфортной среды для продвижения инноваций и роста креативных людей требует разработки долгосрочной стратегии развития города до 2050 года.

Как сообщил аким Астаны Бахыт Султанов на еженедельном аппаратном совещании, поручение по созданию новой стратегии дал Глава государства Нурсултан Назарбаев 11 сентября 2018 года.Об этом передает МИА «Казинформ».

Аким поручил провести комплексный анализ текущей ситуации, определить стратегические цели, видение будущего: улучшение качества жизни, гармонизация городской среды, устойчивый экономический рост, эффективное использование ресурсов и так далее.

Новая модель Астаны должна включать в себя развитие в столице делового финансового хаба на базе Международного финансового центра «Астана». Это направление также требует активизации работы по расширению сферы индустрии туризма. «В связи с этим поручаю наладить сотрудничество с ведущими международными организациями в области делового туризма. Важно повысить качество сервиса в сфере туристских услуг до международных стандартов», - сказал аким города.

Особое внимание было поручено уделить созданию благоприятных условий для проживания горожан: благоустройству, возведению социальных объектов, строительству жилых домов.

Б.Султанов дал задание в текущем году обеспечить ввод в эксплуатацию запланированного жилья общей площадью не менее 2,3 млн квадратных метров (с начала 2018 года введено в эксплуатацию 1699,6 тыс. кв. м жилья). «Работа акимата должна быть нацелена на реализацию Пяти социальных инициатив, озвученных Главой государства, - отметил Б. Султанов. - Исполнение этих задач будет способствовать созданию новых рабочих мест и дальнейшему росту экономики города».