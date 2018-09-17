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 Понедельник, 17 Сентября 2018 13:09
Марианна Мкртчян

Минобороны: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная

Минобороны: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная

АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе на сегодняшний день стабильная. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, накануне противник вел огонь в направлении армянской стороны, однако он был не столь интенсивным, как в предыдущие дни и был подавлен ответным огем со стороны ВС Армении.  В этом контексте он напомнил, что в ночь на 15 сентября противник открыл огонь в направлении позиций 3-го армейского корпуса министерства обороны Армении (Тавушская область - ред). Ованнисян отметил, что стрельба в основном велась из крупнокалиберного огнестрельного оружия, однако благодаря грамотным  и слаженным действиям ВС Армении активность противника была пресечена.  Заметим, что под обстрелом 15 сентября оказалось и приграничное село Коти. В результате обстрела был ранен в ногу 60-летний житель села Сурен Сепханян. Последний заявил, что чувствует себя хорошо, и кость не задета.

Ованнисян также подчеркнул, что в сложившейся ситуации в Минобороны Армении не видят необходимости обращаться в ОДКБ, так как ВС РА выполняют поставленные перед ними задачи. "В этом нет необходимости. Наши Вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи", - подчеркнул пресс-секретарь МО РА.  Напомним, что в последние дни азербайджанская армия ведет интенсивный обстрел приграничных сел Тавушской области Армении.

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