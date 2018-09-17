Понедельник, 17 Сентября 2018 12:56

АрмИнфо. Брат третьего президента Армении Александр Саркисян сегодня выступил с заявлением относительно уголовных преследований в его отношении, отношении членов его семьи, а также относительно призыва премьер-министра Никола Пашиняна "вернуть $30 млн, хранящихся в одном из армянских банков, в бюджет РА".

В заявлении Саркисяна, в частности, говорится: "11 сентября премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время очередного митинга открыто и публично озвучил угрозы в адрес гражданина Республики Армения Александра Саркисяна и дал неделю, чтобы принадлежащие мне средства я законным путем вернул государственный бюджет. Конечно, Пашинян ничего не сказал о том, почему и на каком основании я должен вернуть эти деньги в казну.

Прежде чем делать такое заявление премьер-министр должен был, прежде всего, отметить, что согласно требуемым процедурам установлено, что деньги, имеющиеся на моем банковском счете, были приобретены незаконно, а также отметить, что они украдены из государственного бюджета и, следовательно, должны быть возвращены. Однако Никол Пашинян не только не делал таких заявлений, но, наоборот, 17 августа в своем выступлении на очередном митинге он опять же упомянув мой банковский счет заявил: "Очень трудно провести расследование по финансовым средствам, которые есть на этом счету, так как этот человек долгие годы формально не являлся госудаственным служащим, следовательно не представилял деклараций, и в формальном смысле здесь есть трудность для расследования и конфискации их в порядке, установленном законом". В этом заявлении Никол Пашинян подчеркнул два важных аспекта: во-первых, я не был государственным чиновником на протяжении многих лет, таким образом подтверждено, что я не имею никакого отношения к государственному бюджету РА, и удивительно, почему премьер- министр угрожает вернуть эти деньги в государственный бюджет. Во-вторых, эта сумма не подлежит взысканию в порядке, установленном законом. Думаю, все понимают, что если кто-то незаконным или уголовным путем украл деньги, то действующие в Армении законы позволяют конфисковать эти суммы, и наоборот - сумма, принадлежащая кому-то, не может взимаеться, если не подтверждена их незаконность.

Получается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хорошо понимал, что я не нажил эти деньги незаконно и что их нельзя конфисковать в соответствии с законом, но из-за негативного отношения ко мне, пытаясь использовать свое положение он мне угрожает, чтобы я передал эти деньги в госказну. Уверен, что и он, и правоохранительные органы хорошо понимают как характеризуются подобные действия премьер-министра. В этом контексте также беспокоит тот факт, что нарушается банковская тайна и премьер-министр Республики Армения, нарушив установленный законом порядок, имеет информацию не только о моем счете, но и незаконно раскрывает эту информацию.

И если он имеет такую информацию в нарушение закона, то также должен быть хорошо осведомлен о том, что в 1985-1995гг. я занимался бизнесом Российской Федерации и вернулся в Армению с большой суммой, после чего я не прекращал работать. В то же время я уверен, что Никол Пашинян прекрасно знает, что вместо того, чтобы вывести мои деньги на законных основаниях из Армении, я вложил их в банковскую систему Армении, внеся свой определенный вклад в развитие банковской системы и экономики страны. В течение многих лет я получал законные проценты, которые и составляют значительную часть той суммы, которая есть на моем банковском счете, а другая значительная часть накопилась от деятельности принадлежащих мне (не 50%) предприятий. Сейчас я еще не хочу говорить о преследовании со стороны правоохранительных органиов в отношении меня и членов моей семьи, незаконных арестах на моем имуществе и банковских счетах, а также о причиненном мне огромном ущербе вследствие этих действий. Я призываю премьер-министра призвать госорганы вернуться в правовое поле, немедленно вернуть имущество и деньги, принадлежащие мне и моей семье, а также снять арест с моих средств и средств моей семьи.

В то же время публично заявляю, что после исполнения всего перечисленного я готов часть денег, принадлежащих мне, пожертвовать в качестве благотворительности на выбранную мною область для ее развития и во благо сильной родины",- говорится в заявлении.