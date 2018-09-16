Воскресенье, 16 Сентября 2018 23:02

АрмИнфо. Окончательное решение правительства Армении по Амулсарскому проекту должно быть основано на фактах. Об этом заявил 15 сентября журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян представляя некоторые подробности своей встречи с председателем совета директоров компании Lydian International в Париже.

"Когда я был в Джермуке в июне - в начале июля, я предложил компании сотрудничать, чтобы мы могли прийти к выводу на основании фактов, но они, к сожалению, отказались, и теперь мы вынуждены идти по другому пути>, - заявил премьер.

Как указал глава армянского правительства, в вопросе реализации программы освоения Амулсарского месторождения необходимо получить заключение международной организации с неоспоримой репутацией.

"Считаю, что нужно получить ответ на два вопроса: насколько проект безопасен для Севана и насколько он безопасен для водного бассейна Джермука", - сказал он.

По его словам, вопрос эксплуатации рудника связан именно с этими вопросами. Если выяснится, что эксплуатация не представляет опасности с этой точки зрения, то правительство Армении, учитывая создавшуюся ситуацию и с учетом уже сделанных инвестиций, даст возможность

проводить разработку. "В противном случае мы будем искать иные пути>, - сказал премьер.

Ранее АрмИнфо сообщало, что находящийся с рабочим визитом во Франции премьер- министр РА Никол Пашинян накануне провел в Париже встречу с председателем Совета директоров компании "Лидиан Интернешнл" Гордоном Уайлом и членом совета Джулианом Дейвидсоном. Согласно официальной информации, в ходе встречи была обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг программы освоения Амулсарского месторождения и возможные пути решения имеющихся проблем. Никол Пашинян в этом контексте подчеркнул приоритет и важность безопасности ресурсов озера Севан и водных источников в районе Амулсара. В то же время глава правительства отметил, что любое решение должно основываться на конкретных фактах. Он также подчеркнул важность диалога между "Лидиан Интернешнл" и общественностью в вопросе Амулсарского проекта. Вопрос освоения проекта стал предметом обсуждений, состоявшихся 12 сентября между премьер-министром РА с послами США и Великобритании - Ричардом Милсом и Джудит Маргрет Фарноурт. Ранее инспекционный орган по недрам и охране природы приостановил разработку золотоносного месторождения Амулсар по причине выявления в данном районе занесенных в Красную книгу голубой гвоздики и бабочки "Аполлон". Одновременно, генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против компании "Лидиан Армения" за незаконные горные выработки. Впоследствии министерство охраны природы в результате проведенных исследований не выявило занесенных в Красную книгу гвоздик и бабочек. В то же время, согласно данным Министерства экономического развития и инвестиций РА, за 8 месяцев текущего года наибольшие объемы инвестиций пришли с Джерси ($38 млн), где зарегистрирована компания "Лидиан Интернешнл".

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.